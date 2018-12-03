Q7 VAR’ı sevdi
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Q7 VAR’ı sevdi

Q7 VAR’ı sevdi
Beşiktaş'ın en güvendiği isimlerden olan maç sonunda mutluydu. Portekizli yıldız "'ı yenmemiz gerektiğini biliyorduk. Şampiyonluk için adım adım ilerleyerek mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi. Q7, VAR kararlarıyla ilgili şöyle konuştu: "VAR işini yapan insanlar var. Bizim penaltımız verildi, Galatasaray'ın penaltısı iptal edildi. Benim golüm iptal edildi. Bu yönden bakarsak VAR işini yapıyor"
  1. 3.12.2018
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