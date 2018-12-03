Mustafa Cengiz yok Dursun Özbek var!
03 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

yok var!

<a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a> yok <a href="/index/dursun-ozbek?id=70299f29-d346-40ec-bd05-5732a84442bd" class="" rel="tag">Dursun Özbek</a> var!

derbisinde 150 gün men cezası alan Başkan , Vodafone Park’a gelemedi.

Derbide Cengiz yoktu ama bir önceki Başkan , tribünden takip etti. , maçı davetli olduğu bir locada izledi. Cengiz ise Kalamış Tesisleri'ndeydi.

TRAFİK CEZASI ALMADIK!

Başkanı , efsane Başkan 'in kendisi için yapmış olduğu açıklamaya cevap verdi. Başkan Cengiz, 'nın kendisi için verdiği cezalarla ilgili, "Trafik cezası almadık. için alıyoruz. Başka lafım yok" dedi.

SÜREN NE DEMIŞTI?

Efsane Başkanı , için "105 gün ceza G.Saray başkanı için fazla. Mustafa Cengiz'in daha dikkatli konuşması lazım" demişti. Süren bu açıklamayı yaptıktan sonra Cengiz'in cezası 150 güne çıktı.

RÖPORTAJA KATILMADILAR

Derbiden mağlup ayrılan Galatasaray'da futbolcular ve teknik heyetin morali oldukça bozuktu. Sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet, maç sonunda yayıncı kuruluştaki flaş röportajlara katılmayacaklarını iletti.
  1. 3.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

yok var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN