Mustafa Cengiz yok Dursun Özbek var!
Beşiktaş derbisinde 150 gün men cezası alan Başkan Mustafa Cengiz, Vodafone Park’a gelemedi.
TRAFİK CEZASI ALMADIK!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, efsane Başkan Faruk Süren'in kendisi için yapmış olduğu açıklamaya cevap verdi. Başkan Cengiz, PFDK'nın kendisi için verdiği cezalarla ilgili, "Trafik cezası almadık. Galatasaray için alıyoruz. Başka lafım yok" dedi.
SÜREN NE DEMIŞTI?
Efsane Başkanı Faruk Süren, Mustafa Cengiz için "105 gün ceza G.Saray başkanı için fazla. Mustafa Cengiz'in daha dikkatli konuşması lazım" demişti. Süren bu açıklamayı yaptıktan sonra Cengiz'in cezası 150 güne çıktı.
RÖPORTAJA KATILMADILAR
Derbiden mağlup ayrılan Galatasaray'da futbolcular ve teknik heyetin morali oldukça bozuktu. Sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet, maç sonunda yayıncı kuruluştaki flaş röportajlara katılmayacaklarını iletti.
- 3.12.2018
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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