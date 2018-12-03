Kış masalı
Kartal, 3 günde 2 büyük zafere imza attı. Sarpsborg’u 2-0 geriden gelip yenen siyah-beyazlılar ezeli rakibine Galatasaray’a da gün yüzü göstermedi. Ligde 3. sıraya çıktı.
FIRSATI KAÇIRMADI
İkinci yarıda Galatasaray gol için bastırsa da Beşiktaş buna izin vermedi. Karşılıklı kaçan pozisyonların ardından Kartal, lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada hanesine altın değerinde bir 3 puan yazdırdı. Ligde 3 basamak birden atladı ve averajla 3. sıradaki Galatasaray'ın yerine yerleşti.
ASLAR BU KEZ YEDEK
Beşiktaş derbiye Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg maçına göre üç değişiklikle çıktı. Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Lens, Oğuzhan ve Larin'i yedek soyundurdu. Quaresma ile Medel ilk 11'de şans buldu. Medel, Oğuzhan'ın yerine orta sahada görev aldı. Sol kanatta Mustafa Pektemek oynadı. Güven'i de 11'de sahaya süren usta hoca sağ bekte Adriano'ya görev verdi.
KULÜBE ALTYAPIDAN
Galatasaray'da dün savunmada 3 stoper görev yaptı. Maicon, Ahmet Çalık ve Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıktı. Mariano ve Nagatomo da beklerde yerini aldı. Öte yandan kritik derbi karşılaşmasında Galatasaray'ın yedek kulübesinde altyapıdan tam 6 futbolcu yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde A takımdan İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram ve Muğdat Çelik ile altyapıdan Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı ve Celil Yüksel bulundu. Yedekler arasında oturan Mustafa Kapı'nın 16 yaşında olması dikkati çekti.
Savaş ÇORLU
- 3.12.2018
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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