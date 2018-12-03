Kış masalı
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Kış masalı

Kış masalı

, 3 günde 2 büyük zafere imza attı. Sarpsborg’u 2-0 geriden gelip yenen siyah-beyazlılar ezeli rakibine ’a da gün yüzü göstermedi. Ligde 3. sıraya çıktı.

aslını buldu. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah-beyazlılar, 3 günde taraftarlarının gönlünü almayı başardı. Önce Norveç'te ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada Sarpsborg'u 3-2 mağlup eden , dün akşam da 'ı mağlup etti. VAR kararlarının damga vurduğu karşılaşmada ev sahibi, Ljajic'in penaltıdan attığı golle galibiyete ulaştı.

FIRSATI KAÇIRMADI
İkinci yarıda gol için bastırsa da buna izin vermedi. Karşılıklı kaçan pozisyonların ardından , lider 'in puan kaybettiği haftada hanesine altın değerinde bir 3 puan yazdırdı. Ligde 3 basamak birden atladı ve averajla 3. sıradaki Galatasaray'ın yerine yerleşti.

ASLAR BU KEZ YEDEK
Beşiktaş derbiye Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg maçına göre üç değişiklikle çıktı. , Sarpsborg karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Lens, Oğuzhan ve Larin'i yedek soyundurdu. Quaresma ile ilk 11'de şans buldu. , Oğuzhan'ın yerine orta sahada görev aldı. Sol kanatta oynadı. Güven'i de 11'de sahaya süren usta hoca sağ bekte Adriano'ya görev verdi.

KULÜBE ALTYAPIDAN
Galatasaray'da dün savunmada 3 stoper görev yaptı. Maicon, ve Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıktı. Mariano ve Nagatomo da beklerde yerini aldı. Öte yandan kritik derbi karşılaşmasında Galatasaray'ın yedek kulübesinde altyapıdan tam 6 futbolcu yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde A takımdan İsmail Çipe, Martin Linnes, ve Muğdat Çelik ile altyapıdan Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, ve Celil Yüksel bulundu. Yedekler arasında oturan 'nın 16 yaşında olması dikkati çekti.

Savaş ÇORLU
  1. 3.12.2018
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