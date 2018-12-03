Karius'tan derbi yorumu
Beşiktaş kalecisi Loris Karius, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalar yaptı. Karius, taraftarlara teşekkür etti.
Karius'un açıklamaları şöyle:
Gerçekten Vodafone Park'ta harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bizi desteklediler. Kolay olmadı, çok zor oldu. Taraftarlarımızın sayesinde galibiyeti elde ettik. Derbiyi kazanarak zirveye yaklaşlaştık. Bizim için önemli bir galibiyetti.
- 02.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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