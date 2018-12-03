Gökhan Töre kulübede – Fotomaç – 03 Aralık 2018
03 Aralık 2018, Pazartesi
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kulübede

Gökhan Töre kulübede
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan dünkü maçıyla birlikte kulübeye döndü. Töre sakatlığı sebebiyle Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda 5 maç kaçırmıştı.
  1. 3.12.2018
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