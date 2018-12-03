Galatasaray yönetiminden ret!
03 Aralık 2018, Pazartesi
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yönetiminden ret!

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> yönetiminden ret!

yönetimi derbi öncesi ’tan gelen yemek davetini reddetti.

Derbi öncesinde Kulüpler Birliği, - Konya maçı sonrasında görevden ikinci bir emre kadar uzaklaştırılan hakemler ve için açıklama yapmıştı. Kulüpler Birliği başkanının Başkanı olması, iki kulüp arasında ipleri germişti. Dün yönetimi, dostluk yemeğine 'ı davet etti. Sarı-kırmızılılar reddetti.

  1. 3.12.2018
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