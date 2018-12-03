Galatasaray yönetiminden ret!
Galatasaray yönetimi derbi öncesi Beşiktaş’tan gelen yemek davetini reddetti.
Derbi öncesinde Kulüpler Birliği, Galatasaray- Konya maçı sonrasında görevden ikinci bir emre kadar uzaklaştırılan hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için açıklama yapmıştı. Kulüpler Birliği başkanının Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olması, iki kulüp arasında ipleri germişti. Dün Beşiktaş yönetimi, dostluk yemeğine Galatasaray'ı davet etti. Sarı-kırmızılılar reddetti.
- 3.12.2018
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
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Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
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Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
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cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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