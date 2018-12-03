Galatasaray yönetiminden ret!

Derbi öncesinde Kulüpler Birliği, Galatasaray- Konya maçı sonrasında görevden ikinci bir emre kadar uzaklaştırılan hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için açıklama yapmıştı. Kulüpler Birliği başkanının Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olması, iki kulüp arasında ipleri germişti. Dün Beşiktaş yönetimi, dostluk yemeğine Galatasaray'ı davet etti. Sarı-kırmızılılar reddetti.