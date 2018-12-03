Beşiktaş'ta derbi sonrası kötü haber!
03 Aralık 2018, Pazartesi
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'ta derbi sonrası kötü haber!

Beşiktaş'ta derbi sonrası kötü haber!

Siyah-Beyazlı kulüpten 'in sağlık durumu ile ilgili bir açıklama geldi.

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

'in bu sakatlık sonrası ligin ilk yarısını kapattığı belirtiliyor.

  1. 3.12.2018 19:05
  2. Güncelleme: 3.12.2018 19:54
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