Beşiktaş - Galatasaray derbisinde taraftar resitali!

2018 yılının son derbisine çok büyük ilgi vardı. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki müthiş müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerde sadece merdiven boşluklarına yer verdi. Sarı- kırmızılı taraftarlar ise Taksim'de toplanarak polis kordonu eşliğinde kendilerine ayrılan bölgeyi doldurdu.

Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, elinde meşalelerle tribüne geldi. Beşiktaşlı taraftarlar ise 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verirken, ilginç pankartlar açarak dikkat çekti. Öte yandan karşılaşmayı Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Uğur Özcan ile kaptan Osman Çakmak da tribünden takip etti.

Müsabaka sırasında geniş güvenlik önlemi altında bulunan taraftarlar arasında da herhangi bir gerginlik yaşanmadı.



ENGELLİLER UNUTULMADI



Beşıktaşlı oyuncular, derbide örnek bir davranışa imza attı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı öncesi ısınmaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle 'Engelleri ve önyargıları birlikte aşalım' yazılı pankartla çıktı.



TARAFTAR SAYESİNDE!



Beşiktaş kalecisi Loris Karius, şöyle konuştu: Gerçekten harika bir atmosfer vardı. Taraftar yüzde 100'ünü verdi. Taraftarımız sayesinde 3 puanı aldık. Derbiyi kazanarak zirveye yaklaşmak çok önemliydi. Galatasaray'la mesafeyi kapattık.



ASLAN'DAN MİLYONLUK İDMAN



Galatasaray'ın derbi öncesi Türk Telekom Stadı'nda taraftarıyla birleştiği antrenmandan elde edilen gelir dün ortaya çıktı. Bilet fiyatlarını 19.05 TL olarak belirleyen sarı-kırmızılıların idmanını 40 bin 541 taraftar geldi. Aslan'ın 1 milyon lira elde ettiği ifade edildi.

MALİYET 300 BİN TL



Sarı-kırmızılılara büyük destek verildiği idmanın maliyetinin ise 300 bin TL olduğu öğrenildi. Maliyetin içerisinde güvenlik personeli ödemesi, ulaşım, bilet dağıtımı, sağlık ekibi, elektrik ve yayın bedinin maliyeti yer aldı.