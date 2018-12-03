Beşiktaş - Galatasaray derbisinde taraftar resitali!
Dev derbide 39 bin 477 kişi stadyumu tıklım tıklım doldurdu. İki takım taraftarları kendilerine ayrılan bölgelere yerleşerek büyük destek verdi.
2018 yılının son derbisine çok büyük ilgi vardı. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki müthiş müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerde sadece merdiven boşluklarına yer verdi. Sarı- kırmızılı taraftarlar ise Taksim'de toplanarak polis kordonu eşliğinde kendilerine ayrılan bölgeyi doldurdu.
Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, elinde meşalelerle tribüne geldi. Beşiktaşlı taraftarlar ise 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verirken, ilginç pankartlar açarak dikkat çekti. Öte yandan karşılaşmayı Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Uğur Özcan ile kaptan Osman Çakmak da tribünden takip etti.
Müsabaka sırasında geniş güvenlik önlemi altında bulunan taraftarlar arasında da herhangi bir gerginlik yaşanmadı.
ENGELLİLER UNUTULMADI
Beşıktaşlı oyuncular, derbide örnek bir davranışa imza attı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı öncesi ısınmaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle 'Engelleri ve önyargıları birlikte aşalım' yazılı pankartla çıktı.
TARAFTAR SAYESİNDE!
Beşiktaş kalecisi Loris Karius, şöyle konuştu: Gerçekten harika bir atmosfer vardı. Taraftar yüzde 100'ünü verdi. Taraftarımız sayesinde 3 puanı aldık. Derbiyi kazanarak zirveye yaklaşmak çok önemliydi. Galatasaray'la mesafeyi kapattık.
ASLAN'DAN MİLYONLUK İDMAN
Galatasaray'ın derbi öncesi Türk Telekom Stadı'nda taraftarıyla birleştiği antrenmandan elde edilen gelir dün ortaya çıktı. Bilet fiyatlarını 19.05 TL olarak belirleyen sarı-kırmızılıların idmanını 40 bin 541 taraftar geldi. Aslan'ın 1 milyon lira elde ettiği ifade edildi.
MALİYET 300 BİN TL
Sarı-kırmızılılara büyük destek verildiği idmanın maliyetinin ise 300 bin TL olduğu öğrenildi. Maliyetin içerisinde güvenlik personeli ödemesi, ulaşım, bilet dağıtımı, sağlık ekibi, elektrik ve yayın bedinin maliyeti yer aldı.
- 3.12.2018
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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