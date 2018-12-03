Adem coştu bir kere!
Torino’dan kiralanan oyuncu, penaltıdan attığı golle Vodafone Park’ı ayağa kaldırdı. Son 3 maçında 2 gol, 2 asiste imza koyan Ljajic klasını gösterdi.
KALPTEN&YÜREKTEN OYNADIK
Adem maçtan sonra şöyle konuştu: Çok önemli bir galibiyetti. Gerçekten kalpten ve yürekten oynadık. Ortaya büyük bir karakter koyduk. Büyüklüğümüzü gösterdik. Şampiyonluk için kalitemiz olduğunu gösterdik. Golden dolayı çok mutluyum. Galibiyeti getirdiği için ekstra mutluyum. Bugün doğal pozisyonum olan forvet arkasında oynadım. Giderek iyiye gidiyor performansım. Buradaki futbol kültürüne adapte olmak kolay değildi. Daha da yukarıya taşıyacağım.
ADRİANO: ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI
Gecenin başarılı isimlerinden Beşiktaşlı Adriano, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyuyoruz. Bu galibiyet takıma özgüveni geri kazandıracak olması için önemli. Eleştirileri de sona erdirecek. Sahada başından sonuna kadar savaşan bir Beşiktaş vardı" dedi.
SON DAKİKA LENS ŞOKU
Beşiktaş'ta Sarpsborg maçının yıldızı Jeremain Lens midesinden rahatsızlanınca son anda ilk 11'den çıkarıldı. Hollandalı yıldız yedek kulübesinde başladı. Kanatta Mustafa Pektemek görev yaptı. Lens son bölümde oyuna dahil oldu.
LARİN OUT GÜVEN İN
Şenol Güneş, hücum hattında yine değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 11'de görev alan ancak etkisiz kalan Larin'i kesip, yerine 19 yaşındaki Güven Yalçın'a şans verdi. Genç forvet çok çalıştı ancak gol kaydedemedi.
- 3.12.2018
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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