30 yıl sonra! Şenol Güneş Terim'i yendi
03 Aralık 2018, Pazartesi
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30 yıl sonra!

30 yıl sonra!

Güneş, Terim’i son olarak 1988’de yenebilmişti Deneyimli hoca 30 yıllık hasretine dün son verdi

Türk futbolunun iki deneyimli teknik adamı Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. 18 Aralık 1988'de , 'un başındayken de Ankaragücü'nü çalıştırıyordu. Bu maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı. Bu tarihten sonra iki teknik direktör defalarca rakip kulübelerde yer aldı, Güneş hiçbirinde Terim'in bileğini bükemedi. Ta ki düne kadar. Şenol Güneş'in 'ı, Fatih Terim'in çalıştırdığı 'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Böylece Güneş, Terim'e karşı kariyerindeki 2. galibiyetini elde etti.
  1. 3.12.2018
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