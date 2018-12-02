Karius'tan derbi yorumu
02 Aralık 2018, Pazar
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Karius'tan derbi yorumu

Karius'tan derbi yorumu

kalecisi , derbisi sonrası açıklamalar yaptı. Karius, taraftarlara teşekkür etti.

, ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği 'ı 1-0 mağlup etti. 'ın Alman kalecisi maç sonu yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Karius'un açıklamaları şöyle:
Gerçekten Vodafone Park'ta harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bizi desteklediler. Kolay olmadı, çok zor oldu. Taraftarlarımızın sayesinde galibiyeti elde ettik. Derbiyi kazanarak zirveye yaklaşlaştık. Bizim için önemli bir galibiyetti.
  1. 2.12.2018 23:16
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