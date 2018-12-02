Karius'tan derbi yorumu
Beşiktaş kalecisi Loris Karius, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalar yaptı. Karius, taraftarlara teşekkür etti.
Karius'un açıklamaları şöyle:
Gerçekten Vodafone Park'ta harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bizi desteklediler. Kolay olmadı, çok zor oldu. Taraftarlarımızın sayesinde galibiyeti elde ettik. Derbiyi kazanarak zirveye yaklaşlaştık. Bizim için önemli bir galibiyetti.
- 2.12.2018 23:16
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
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Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
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Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
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Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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