Gary Medel stopere!
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Gary Medel, bu akşam stoperde oynayacak.
Güneş'in jokeri olan Şilili yıldız, Pepe ve Roco'nun sakatlıkları nedeniyle Vida'nın partneri olarak görev yapacak. Tecrübeli teknik adam defansın solunda ise Adriano'yu ilk 11'de sahaya sürmesi, Caner'i ise ikinci yarıda oynatması bekleniyor.
- 2.12.2018
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Yorum
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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