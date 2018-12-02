Gary Medel stopere!
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Gary Medel stopere!

stopere!

Gary Medel stopere!

'ta sakatlığı geçen , bu akşam stoperde oynayacak.

Güneş'in jokeri olan Şilili yıldız, ve Roco'nun sakatlıkları nedeniyle Vida'nın partneri olarak görev yapacak. Tecrübeli teknik adam defansın solunda ise Adriano'yu ilk 11'de sahaya sürmesi, Caner'i ise ikinci yarıda oynatması bekleniyor.

  1. 2.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gary Medel stopere! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN