Gary Medel stopere!

Güneş'in jokeri olan Şilili yıldız, Pepe ve Roco'nun sakatlıkları nedeniyle Vida'nın partneri olarak görev yapacak. Tecrübeli teknik adam defansın solunda ise Adriano'yu ilk 11'de sahaya sürmesi, Caner'i ise ikinci yarıda oynatması bekleniyor.