Fikret Orman'dan kenetlenme mesajı!
04 Mart 2019, Pazartesi
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'dan kenetlenme mesajı!

Fikret Orman'dan kenetlenme mesajı!

Başkanı , siyah-beyazlı kulüp için tek yürek olmaları gerektiğini kaydetti.

Sarpsborg galibiyetinin, gruptan çıkma adına umutlarını güçlendirdiğini aktaran Orman, "Kenetlenerek terimizin son damlasına kadar mücadele ettiğimizde, neleri başarabileceğimizi göstermesi açısından bu galibiyet çok önemliydi" dedi.

  1. 2.12.2018
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