Fikret Orman'dan kenetlenme mesajı!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüp için tek yürek olmaları gerektiğini kaydetti.
Sarpsborg galibiyetinin, gruptan çıkma adına umutlarını güçlendirdiğini aktaran Orman, "Kenetlenerek terimizin son damlasına kadar mücadele ettiğimizde, neleri başarabileceğimizi göstermesi açısından bu galibiyet çok önemliydi" dedi.
- 2.12.2018
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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