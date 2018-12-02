Caner Erkin'e kart uyarısı!
Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması beklenen Caner, bugünkü maçta forma giymesi ve kart görmesi durumunda 15. haftadaki Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
- 2.12.2018
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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