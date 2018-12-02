Caner Erkin'e kart uyarısı!
04 Mart 2019, Pazartesi
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'e kart uyarısı!

Caner Erkin'e kart uyarısı!

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi , sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması beklenen Caner, bugünkü maçta forma giymesi ve kart görmesi durumunda 15. haftadaki maçında cezalı duruma düşecek.

  1. 2.12.2018
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