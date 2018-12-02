Beşiktaş'tan Babel'e rest!
Beşiktaş yönetimi, Ryan Babel’e ikinci kez resti çekti.
Son dönemdeki isteksiz futbolunun ardından, taraftarla girdiği polemik yüzünden kadro dışı bırakılması bile gündeme gelen Hollandalı oyuncunun menajerine, "İstediğiniz paralar çok fazla yüksek. Eğer bizim önerimizi kabul etmezseniz, yollarımızı Ocak ayında da ayırabiliriz" resti çekildi.
- 2.12.2018
-
Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
-
Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
-
Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Beşiktaş'tan Babel'e rest! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.