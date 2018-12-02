Beşiktaş'tan Babel'e rest!
04 Mart 2019, Pazartesi
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'tan Babel'e rest!

Beşiktaş'tan Babel'e rest!

yönetimi, ’e ikinci kez resti çekti.

Son dönemdeki isteksiz futbolunun ardından, taraftarla girdiği polemik yüzünden kadro dışı bırakılması bile gündeme gelen Hollandalı oyuncunun menajerine, "İstediğiniz paralar çok fazla yüksek. Eğer bizim önerimizi kabul etmezseniz, yollarımızı Ocak ayında da ayırabiliriz" resti çekildi.

  1. 2.12.2018
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