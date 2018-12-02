Beşiktaş'tan Babel'e rest!

Son dönemdeki isteksiz futbolunun ardından, taraftarla girdiği polemik yüzünden kadro dışı bırakılması bile gündeme gelen Hollandalı oyuncunun menajerine, "İstediğiniz paralar çok fazla yüksek. Eğer bizim önerimizi kabul etmezseniz, yollarımızı Ocak ayında da ayırabiliriz" resti çekildi.