Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!

İki sezondur oynanan kanat ortaları ve uzun top anlayışından yavaş yavaş vazgeçerek yerden ve bol paslaşmalı futbola dönmeye çalışan siyah-beyazlılarda bu akşam oyunun lideri Ljajic olacak. Güneş'in taktiği gereği Ljajic'in pozisyonun önemi daha da ön plana çıkarken, Sırp oyuncunun orta sahaya yardıma gelmesi de hocasının istediği performanslardan biri. Duran toplar konusunda da Ljajic'e güvenen Şenol Güneş'in, frikik kullanacak oyuncu konusundaki tercihi de yine Ljajic olacak.