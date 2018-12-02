Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, Galatasaray karşısında da Şenol Güneş’in en büyük kozlarından birisi.
İki sezondur oynanan kanat ortaları ve uzun top anlayışından yavaş yavaş vazgeçerek yerden ve bol paslaşmalı futbola dönmeye çalışan siyah-beyazlılarda bu akşam oyunun lideri Ljajic olacak. Güneş'in taktiği gereği Ljajic'in pozisyonun önemi daha da ön plana çıkarken, Sırp oyuncunun orta sahaya yardıma gelmesi de hocasının istediği performanslardan biri. Duran toplar konusunda da Ljajic'e güvenen Şenol Güneş'in, frikik kullanacak oyuncu konusundaki tercihi de yine Ljajic olacak.
- 2.12.2018
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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