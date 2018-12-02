Beşiktaş kolay av peşinde!
04 Mart 2019, Pazartesi
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kolay av peşinde!

Beşiktaş kolay av peşinde!

’ın yöneteceği dev derbi ’ta saat 20.00’de başlayacak Sakat , Babel ve Roco yok! , Quaresma ve Töre iyileşti.

, 'in 14. haftasındaki derbide ile karşı karşıya geliyor. 'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi yönetecek. Son 2 resmi maçını kazanan Beşiktaş, bu galibiyetlerin moraliyle derbiye çıkacak. Ankaragücü'nü Kayseri'de 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde 2-0 geriye düşmesine rağmen Sarpsborg'a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı.

ATiBA VE GÜVEN DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan , ve Enzo Roco bugünkü derbide oynayamayacak. Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen , Gary ve 'nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan ise takımla çalışmalara başladı ve şans bekliyorlar. UEFA listesinde adı bulunmayan ile genç golcü Güven Yalçın da derbi kadroda yer alacak.

  1. 2.12.2018
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