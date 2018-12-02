Beşiktaş kolay av peşinde!
Cüneyt Çakır’ın yöneteceği dev derbi Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak Sakat Pepe, Babel ve Roco yok! Medel, Quaresma Gökhan Gönül ve Töre iyileşti.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Son 2 resmi maçını kazanan Beşiktaş, bu galibiyetlerin moraliyle derbiye çıkacak. Ankaragücü'nü Kayseri'de 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 geriye düşmesine rağmen Sarpsborg'a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı.
ATiBA VE GÜVEN DÖNDÜ
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco bugünkü derbide oynayamayacak. Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül, Gary Medel ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan Gökhan Töre ise takımla çalışmalara başladı ve şans bekliyorlar. UEFA listesinde adı bulunmayan Atiba Hutchinson ile genç golcü Güven Yalçın da derbi kadroda yer alacak.
- 2.12.2018
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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