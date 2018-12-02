Beşiktaş kalesi Karius'a emanet!
04 Mart 2019, Pazartesi
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kalesi 'a emanet!

Beşiktaş kalesi Karius'a emanet!

'ta tüm gözler bu akşam oynanacak derbiye çevrilirken, en çok merak edilen konulardan biri ise siyah-beyazlıların kalesinde kimin görev yapacağıydı.

'un Sarpsborg maçında yaptığı hatalar skorun bir anda 2-0'a gelmesine sebep olurken, Alman kaleciye sanal alemde çok büyük tepki vardı. Ancak 'in derbisinde de ilk 11'de sahaya süreceği Karius'la özel olarak görüşerek, "Kritik bir maç. Dikkatli ol, defans arkadaşların ile sürekli konuş, kaleyi gereksiz yere terk etme" uyarısında bulundu.

  1. 2.12.2018
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