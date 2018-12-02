Beşiktaş kalesi Karius'a emanet!

Karius'un Sarpsborg maçında yaptığı hatalar skorun bir anda 2-0'a gelmesine sebep olurken, Alman kaleciye sanal alemde çok büyük tepki vardı. Ancak Şenol Güneş'in Galatasaray derbisinde de ilk 11'de sahaya süreceği Karius'la özel olarak görüşerek, "Kritik bir maç. Dikkatli ol, defans arkadaşların ile sürekli konuş, kaleyi gereksiz yere terk etme" uyarısında bulundu.