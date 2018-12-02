Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak derbiye çevrilirken, en çok merak edilen konulardan biri ise siyah-beyazlıların kalesinde kimin görev yapacağıydı.
Karius'un Sarpsborg maçında yaptığı hatalar skorun bir anda 2-0'a gelmesine sebep olurken, Alman kaleciye sanal alemde çok büyük tepki vardı. Ancak Şenol Güneş'in Galatasaray derbisinde de ilk 11'de sahaya süreceği Karius'la özel olarak görüşerek, "Kritik bir maç. Dikkatli ol, defans arkadaşların ile sürekli konuş, kaleyi gereksiz yere terk etme" uyarısında bulundu.
- 2.12.2018
-
Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
-
Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
-
Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Beşiktaş kalesi Karius'a emanet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.