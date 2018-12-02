Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
02 Aralık 2018, Pazar
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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

<a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de dev derbide geri sayım başladı. 'in 14.haftasında , evinde 'ı ağırlayacak. Ezeli rakiplerin mücadelesi iki takım içinde zirve yarışında büyük önem arz ediyor. ile arasında 3 puanlık bir fark bulunan , galibiyet elde ederek bu açığı kapatmayı hedefleyecek. Şu ana kadar 342 kez karşı karşıya gelen iki , bu hafta sonu 343.mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Peki - derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıca maça dair tüm detayları fotomac.com.tr'den bulabilirsiniz...

'in 14.haftasında , evinde 'ı ağırlayacak. Ezeli rakiplerin mücadelesi iki takım içinde zirve yarışında büyük önem arz ediyor. ile arasında 3 puanlık bir fark bulunan , galibiyet elde ederek bu açığı kapatmayı hedefleyecek. Şu ana kadar 342 kez karşı karşıya gelen iki , bu hafta sonu 343.mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Peki - derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

'in 14. Haftası kapsamında Beşiktaş, Vodafone Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. 02 Aralık Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

7 MAÇIN 5'İNİ GALATASARAY KAZANDI

İki takım arasında oynanan 7 müsabakanın 5'ini Galatasaray, birini Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular 6 kez gol sevinci yaşadı.

  1. 2.12.2018 00:32
  2. Güncelleme: 2.12.2018 06:47
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