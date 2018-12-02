Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ezeli rakiplerin mücadelesi iki takım içinde zirve yarışında büyük önem arz ediyor. Galatasaray ile arasında 3 puanlık bir fark bulunan Beşiktaş, galibiyet elde ederek bu açığı kapatmayı hedefleyecek. Şu ana kadar 342 kez karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, bu hafta sonu 343.mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 14. Haftası kapsamında Beşiktaş, Vodafone Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. 02 Aralık Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

7 MAÇIN 5'İNİ GALATASARAY KAZANDI

İki takım arasında oynanan 7 müsabakanın 5'ini Galatasaray, birini Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular 6 kez gol sevinci yaşadı.