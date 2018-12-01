1 milyar 110 milyon TL’lik derbi
01 Aralık 2018, Cumartesi
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1 milyar 110 milyon ’lik derbi

1 milyar 110 milyon <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a>’lik derbi

ile arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 110 milyon .

'in 14. haftasında oynanacak - derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Cim-Bom'un kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 96 milyon Euro ile ligde ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda bulunan futbolcuların değeri ise 91.5 milyon Euro ve ligde en değerli ikinci kadro. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 110 milyon.

SAHANIN EN DEĞERLİSİ ADEM LJAJİC OLACAK
'ın kadrosunda yer alan Badou Ndiaye 15 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Ndiaye'yi 10 milyon Euro ile Henry Onyekuru takip ediyor. 'ta ise Sırp futbolcu Adem Ljajic'in piyasa değeri 13 milyon Euro. Yıldız futbolcunun ardından takımdaki en değerli isimler de 12 milyon Euro ile kaleci Loris Karius ve Domagoj Vida. Galatasaray'ın file bekçisi 'nin değeri ise 6 milyon Euro.
Öte yandan derbisinin ardından ceza alan Badou Ndiaye, Beşiktaş maçında takımındaki yerini alamayacak.
  1. 1.12.2018 10:25
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