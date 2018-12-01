1 milyar 110 milyon TL’lik derbi
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 110 milyon TL.
SAHANIN EN DEĞERLİSİ ADEM LJAJİC OLACAK
Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Badou Ndiaye 15 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Ndiaye'yi 10 milyon Euro ile Henry Onyekuru takip ediyor. Beşiktaş'ta ise Sırp futbolcu Adem Ljajic'in piyasa değeri 13 milyon Euro. Yıldız futbolcunun ardından takımdaki en değerli isimler de 12 milyon Euro ile kaleci Loris Karius ve Domagoj Vida. Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nin değeri ise 6 milyon Euro.
Öte yandan Fenerbahçe derbisinin ardından ceza alan Badou Ndiaye, Beşiktaş maçında takımındaki yerini alamayacak.
- 1.12.2018 10:25
-
Beşiktaş, ayağının tozu ile derbi hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
Zeki Şenol hoca karakterli Çalışkan dürüst aldığı paraya saygı gösteren milli takımda eğlence bar adı olmayan vatansever bir insandır
-
Uçurdun bizi Kartalım I Sarpsborg 2-3 Beşiktaş I MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
Salman Menejer aracı Aras Veli mitroviç bu işler bırakılıp gençler şimdi mecburiyetten oynuyor bu gençler kupayı alırdı iflas ettirdiler
-
Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Toplam 4
Yorum
karado küme düşmek istiyorsanız ersun hocayı getirin
1 milyar 110 milyon TL’lik derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.