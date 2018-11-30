Beşiktaş, ayağının tozu ile derbi hazırlıklarına başladı
30 Kasım 2018, Cuma
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, ayağının tozu ile derbi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, ayağının tozu ile derbi hazırlıklarına başladı

Sarpsborg maçının ardından Norveç'ten 'a saat 08.50'de dönen siyah-beyazlılar, derbisi öncesi ilk antrenmanını saat 11.00'de yaptı

Futbol Takımı, Norveç'ten 'a döndükten 2 saat sonra antrenmana çıktı.

Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında deplasmanda Norveç'in Sarpsborg takımıyla karşılaşan siyah-beyazlı ekip, saat 08.50'de İstanbul'a döndü. Beşiktaşlı futbolcular, saat 11.00'de BJK 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla 'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü sahasında ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Sarpsborg maçında oynayan futbolcular, salondaki yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma, açma germe hareketleri ve istasyon koşuları ile başladığı antrenmana pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oyun ve kontrol pas organizasyonuyla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

  1. 30.11.2018 13:34
  2. Güncelleme: 30.11.2018 13:38
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