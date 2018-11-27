Yıllık 450 bin TL'ye oynayan Güven, ligde ilk 11'de sahaya çıktığı 2'nci maçta 2'nci golünü atıp 1 de asist vererek 3'üncü gol katkı yaptı. Güven için eski hocalarının söyledikleri oldukça ilgi çekici...

Markus Anfang (Leverkusen U17'deki hocası): Son 3 maçta 5 gol atınca bir anda kendisini U-19'a gönderdik. O kadar yetenekliydi ki bir ara direkt A takımında oynamasını bile düşündük.

Markus von Ahlen (Leverkusen U-19'daki hocası): Almanya Ligi'nde santrfor oynamak için fiziki açıdan yetersizdi. Sağ açıkta denedik. Ben U-21 takımında devam etmesini istiyordum. Ama Türkiye'ye gitti.

Meikel Schönweitz (Almanya U-18 Milli Takımındaki hocası): Sadece bir kez kendisine şans verdik. Aslında daha fazlasını da düşünüyorduk Ama kendisi Türk Milli Takımı'nda forma giymeyi tercih etti.

SARPSBORG 8. OLDU!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg, Norveç Ligi'nde sezonu önceki akşam yaptığı maçla tamamladı. Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg, Norveç Ligi'nde sezonu tamamladı. Mavi-Beyazlılar, konuk olduğu Tromsö'yü 2-0'lık skorla geçti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Rashad Muhammed ve Tobias Heintz'ten geldi. Sarpsborg, bu sonucun ardından sezonu 41 puanla 8. sırada tamamladı ve Avrupa potası dışında kaldı. Bu arada Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında 29 Kasım Perşembe günü Norveç'in Sarpsborg ekibi ile yapacağı maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. Sarpsborg Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek.



PEKTEMEK KALMALI

Mustafa Pektemek bu sezon 3 gol ve 1 asistle, dördüncü kez gole direkt katkı yaptı. Devre arasında Love'ın satılması, Larin'in kiralanmasının tartışıldığı ortamda Pektemek'in en azından 2 veya 3'ncü forvet olarak kadroda tutulması planlanmaya başlandı.



KARİUS'A ARA YARADI

Anakaragücü maçında kaleyi Tolga Zengin'den geri alan ve önemli kurtarışlar yapan Karius, Sarpsporg ve G.Saray maçlarından önce Şenol Güneş'e de güven aşıladı. Güneş'in hafta sonundaki derbide de Karius'a forma vermeye devam edeceği öğrenildi.



YENİ YILDIZ HOLLANDA'DAN

Beşiktaş, orta sahasının yeni yıldızını Hollanda'da buldu. Güven Yalçın'la beraber Bayer Leverkusen'in alt yapısında yetişen Atakan Akkaynak için ilk girişimlerin Ocak'ta yapılması kararı alındı. Halen Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen ve 5 maçta 2 asist yapan 18 yaşındaki Atakan'ın, yeni dönemde Tolgay'ın yerini alacak isim olması bekleniyor.



LENS'E PASTALI KUTLAMA

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, dün 31'inci yaş gününü kutladı. Lens'in doğum günü, siyah-beyazlıların dün saat 16.00'daki antrenmanı Ümraniye'deki tesislerde öncesinde pasta kesilerek kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, yeni yaşına yeni imajıyla (sarışın) giren Jeremain Lens'e mutluluklar diledi.