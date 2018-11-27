Ona Güven'in!
Herkes Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Güven Yalçın'ı konuşuyor.
Yıllık 450 bin TL'ye oynayan Güven, ligde ilk 11'de sahaya çıktığı 2'nci maçta 2'nci golünü atıp 1 de asist vererek 3'üncü gol katkı yaptı. Güven için eski hocalarının söyledikleri oldukça ilgi çekici...
Markus Anfang (Leverkusen U17'deki hocası): Son 3 maçta 5 gol atınca bir anda kendisini U-19'a gönderdik. O kadar yetenekliydi ki bir ara direkt A takımında oynamasını bile düşündük.
Markus von Ahlen (Leverkusen U-19'daki hocası): Almanya Ligi'nde santrfor oynamak için fiziki açıdan yetersizdi. Sağ açıkta denedik. Ben U-21 takımında devam etmesini istiyordum. Ama Türkiye'ye gitti.
Meikel Schönweitz (Almanya U-18 Milli Takımındaki hocası): Sadece bir kez kendisine şans verdik. Aslında daha fazlasını da düşünüyorduk Ama kendisi Türk Milli Takımı'nda forma giymeyi tercih etti.
SARPSBORG 8. OLDU!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg, Norveç Ligi'nde sezonu önceki akşam yaptığı maçla tamamladı. Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg, Norveç Ligi'nde sezonu tamamladı. Mavi-Beyazlılar, konuk olduğu Tromsö'yü 2-0'lık skorla geçti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Rashad Muhammed ve Tobias Heintz'ten geldi. Sarpsborg, bu sonucun ardından sezonu 41 puanla 8. sırada tamamladı ve Avrupa potası dışında kaldı. Bu arada Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında 29 Kasım Perşembe günü Norveç'in Sarpsborg ekibi ile yapacağı maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. Sarpsborg Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek.
PEKTEMEK KALMALI
Mustafa Pektemek bu sezon 3 gol ve 1 asistle, dördüncü kez gole direkt katkı yaptı. Devre arasında Love'ın satılması, Larin'in kiralanmasının tartışıldığı ortamda Pektemek'in en azından 2 veya 3'ncü forvet olarak kadroda tutulması planlanmaya başlandı.
KARİUS'A ARA YARADI
Anakaragücü maçında kaleyi Tolga Zengin'den geri alan ve önemli kurtarışlar yapan Karius, Sarpsporg ve G.Saray maçlarından önce Şenol Güneş'e de güven aşıladı. Güneş'in hafta sonundaki derbide de Karius'a forma vermeye devam edeceği öğrenildi.
YENİ YILDIZ HOLLANDA'DAN
Beşiktaş, orta sahasının yeni yıldızını Hollanda'da buldu. Güven Yalçın'la beraber Bayer Leverkusen'in alt yapısında yetişen Atakan Akkaynak için ilk girişimlerin Ocak'ta yapılması kararı alındı. Halen Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen ve 5 maçta 2 asist yapan 18 yaşındaki Atakan'ın, yeni dönemde Tolgay'ın yerini alacak isim olması bekleniyor.
LENS'E PASTALI KUTLAMA
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, dün 31'inci yaş gününü kutladı. Lens'in doğum günü, siyah-beyazlıların dün saat 16.00'daki antrenmanı Ümraniye'deki tesislerde öncesinde pasta kesilerek kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, yeni yaşına yeni imajıyla (sarışın) giren Jeremain Lens'e mutluluklar diledi.
- 27.11.2018
- Erman Toroğlu: "Romanya'da kal Lucescu"
- Golden sonra Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki o diyalog
- Şampiyon jokey Halis Karataş attan düştü! Halis Karataş'ın attan düşüş anını İZLEYİN (VİDEO)
- Selahattin Kınalı: Yusuf Yazıcı, Barcelona futbolcusu
- Selahattin Kınalı: Onur Kıvrak yöneticilerin bindiği otomobili tekmeledi
-
Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
-
Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Ona Güven'in! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.