Derbinin bilet fiyatları belli oldu
27 Kasım 2018, Salı
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Derbinin belli oldu

Derbinin <a href="/index/bilet-fiyatlari?id=9ef04d18-2e79-468f-b7e1-828e3f62909e" class="" rel="tag">bilet fiyatları</a> belli oldu

'in 14'üncü haftasında 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'da Vodafone Park'ta oynanacak - maçının açıklandı.

Karşılaşmanın biletleri, 29 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de satışa sunulacak.

BİLET FİYATLARI ŞÖYLE;
Kategori 1 : 495TL
Kategori 2 : 440TL
Kategori 3 : 385TL
Kategori 4 : 360TL
Kategori 5 : 330TL
Kategori 6 : 305TL
Kategori 7 : 175TL
Kategori 8 : 165TL
VIP : 900TL
1903 A-E BLOK : 900TL
1903 B - D BLOK : 1.000TL
1903 C BLOK : 1.100TL

  1. 27.11.2018 17:29
  2. Güncelleme: 27.11.2018 17:38
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