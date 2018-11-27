Derbinin bilet fiyatları belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı.
Karşılaşmanın biletleri, 29 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de satışa sunulacak.
BİLET FİYATLARI ŞÖYLE;
Kategori 1 : 495TL
Kategori 2 : 440TL
Kategori 3 : 385TL
Kategori 4 : 360TL
Kategori 5 : 330TL
Kategori 6 : 305TL
Kategori 7 : 175TL
Kategori 8 : 165TL
VIP : 900TL
1903 A-E BLOK : 900TL
1903 B - D BLOK : 1.000TL
1903 C BLOK : 1.100TL
- 27.11.2018 17:29
- Güncelleme: 27.11.2018 17:38
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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