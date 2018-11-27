Babel kızdırdı! Önce küfür sonra özür

Ryan Babel, sosyal medyada verdiği cevaplarla gündeme oturdu. Bir Beşiktaş taraftarı Anakaragücü maçından 2 gün sonra, "Yollayın gitsin. Tekrar 200 bin kazanmak ister misin? Kasımpaşalı Ryan Babel." yazdı. Babel de bu sözlere, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" cevabı verdi. Şok cevapla gündem haline gelen Babel, tepkiler üzerine "Üzgünüm" yazılı bir paylaşımda bulundu. Babel, bir süre sonra da G.Saray maçı için 2 bilet vereceğini duyurarak, "Haydi ama! Biraz mizah duygunuz olsun. 1000 kişi üstüme geliyorsunuz. Ben dünyadaki en iyi taraftarın bizde olduğunu düşünürdüm. Haydi kenetlenelim" yazdı.

Babel, daha önce de Ankaragücü maçı sırasında "Formanın değerini bilen genç Güven, Dorukhan geldi durum bu. Babel, Oğuzhan Tolgay triplerinizi bırakıp geliyorsanız gelin işinizi yapın" yorumu yapan bir taraftara, "Twitter sayfanın arkasına saklanıp çok fazla konuştuğunu düşünüyorum" cevabı veren Babel; taraftarın, "Yazık!" paylaşımına da "Yazık yok, sadece sus" cevabı verdi. Hollandalı oyuncu 2015'te de benzer bir sosyal medya olayıyla gündeme gelmişti. Babel, genç bir kızın sosyal medyadaki eleştirisine, "Bence futbol konuşacağına büyüyen göğüslerine konsantre olmalısın. Sen bir kızsın, yerini bil" demişti.



Savunma verecek!

Beşiktaş kulübü, Babel'in sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarına verdiği yanıt hakkında açıklama yayınladı: "Futbolcumuz Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."