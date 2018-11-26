Şenol Güneş oyundan memnun!
Ankaragücü zaferi sonrası öğrencilerine övgüler yağdıran Şenol Güneş, “Bu futbolumuzu istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz” diye konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde iki maç sonra galibiyet sevinci yaşayan öğrencilerine övgüler yağdırdı. Genç oyunculara da şans verdiği karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyleyen Güneş, "Sahada görev verdiğim herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getirdi. Daha iyi oynadık ve galibiyeti sonuna kadar hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı" açıklamasında bulundu. Tecrübeli hoca, şöyle devam etti: Kötü oynayıp, kötü sonuçlar aldığımız maçlar vardı. Ancak bu maçta yediğimiz basit golün dışında olumsuz hiçbir şey yoktu. İyi futbolumuzu ve sahadaki üstünlüğümüzü 90 dakikaya yaymayı başardık. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirmelisiniz.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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