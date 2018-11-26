Şenol Güneş oyundan memnun!
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    oyundan memnun!

    Şenol Güneş oyundan memnun!

    Ankaragücü zaferi sonrası öğrencilerine övgüler yağdıran , “Bu futbolumuzu istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz” diye konuştu.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , ligde iki maç sonra galibiyet sevinci yaşayan öğrencilerine övgüler yağdırdı. Genç oyunculara da şans verdiği karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyleyen Güneş, "Sahada görev verdiğim herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getirdi. Daha iyi oynadık ve galibiyeti sonuna kadar hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı" açıklamasında bulundu. Tecrübeli hoca, şöyle devam etti: Kötü oynayıp, kötü sonuçlar aldığımız maçlar vardı. Ancak bu maçta yediğimiz basit golün dışında olumsuz hiçbir şey yoktu. İyi futbolumuzu ve sahadaki üstünlüğümüzü 90 dakikaya yaymayı başardık. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirmelisiniz.

    1. 26.11.2018
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