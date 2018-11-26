Sarpsborg'tan Beşiktaş'a övgü!
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'tan 'a övgü!

    Sarpsborg'tan Beşiktaş'a övgü!

    Kartal’ın perşembe günü Avrupa Ligi’nde konuk olacağı ’un orta sahası Tobias Heintz, kendi sahalarında olmalarına rağmen grubun en iyi takımıyla oynayacaklarını söyledi.

    20 yaşındaki futbolcu "Beşiktaş'ın grupta son sırada olması ölçü değil. Nasıl bir takım olduklarını ve neler yapabileceklerini biliyoruz" diye konuştu.
    1. 26.11.2018
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