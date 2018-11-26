Kartal’ın perşembe günü Avrupa Ligi’nde konuk olacağı Sarpsborg’un orta sahası Tobias Heintz, kendi sahalarında olmalarına rağmen grubun en iyi takımıyla oynayacaklarını söyledi.

20 yaşındaki futbolcu "Beşiktaş'ın grupta son sırada olması ölçü değil. Nasıl bir takım olduklarını ve neler yapabileceklerini biliyoruz" diye konuştu.