Pektemek gol demek!
Mustafa Pektemek bu sezon Süper Lig’de 3’üncü kez ilk 11’de sahaya çıkarken toplam 3 gol ve 1 asistle Beşiktaş’a 4’üncü kez gol katkısı sağladı.
Ankaragücü karşısında ön tarafta aldığı 4 hava topuyla Beşiktaş'ı önde tuttu. 4 kezle Dorukhan'dan sonra Beşiktaş'ın en fazla top çalan ismi oldu.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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