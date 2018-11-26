Pektemek gol demek!
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Pektemek gol demek!

    Pektemek gol demek!

    bu sezon Süper Lig’de 3’üncü kez ilk 11’de sahaya çıkarken toplam 3 gol ve 1 asistle ’a 4’üncü kez gol katkısı sağladı.

    Ankaragücü karşısında ön tarafta aldığı 4 hava topuyla 'ı önde tuttu. 4 kezle Dorukhan'dan sonra Beşiktaş'ın en fazla top çalan ismi oldu.

    1. 26.11.2018
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