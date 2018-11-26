Oğuzhan Özyakup buzları eritti
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    buzları eritti

    Oğuzhan Özyakup buzları eritti

    Sonrada girdiği Ankaragücü mücadelesinde takımın son golünü kaydeden kaptan Oğuzhan, taraftarla buzları biraz olsun eritti.

    Özellikle Sivas maçında tribünlerin büyük tepkisini çeken Ozi, attığı golle hem moral buldu, hem de kendini affettirdi.
    1. 26.11.2018
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