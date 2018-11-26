Beşiktaş'ta Sarpsborg hazırlıkları başlıyor
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'ta Sarpsborg hazırlıkları başlıyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta Sarpsborg hazırlıkları başlıyor

    Ankaragücü zaferiyle moral bulan , Avrupa Ligi’nde Sarpsborg ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.

    Dün izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular, saat 16.00'da 'nde taktik provalara start verecek.
    1. 26.11.2018
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