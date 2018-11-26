Beşiktaş'ın geleceği emin ellerde!
Forvet Güven Yalçın, orta saha Dorukhan Toköz ve savunmacı Fatih Aksoy performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü; yönetime de ‘Yıldızlar yoksa biz varız’ mesajı verdi.
Son iki maçını kaybederek 7. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş, Süper Lig'in son maçında A.Gücü'nü 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek büyük moral kazandı ve tekrar yükselişe geçti. Pepe, Babel, Adriano, Gökhan Töre, Lens ve Roco'nun sakatlık, Tolgay'ın ise kadro dışı olması sebebiyle Kayseri'ye 7 eksikle giden siyah-beyazlılar, ısınma esnasında da Medel, karşılaşmanın 40. dakikasından sonra ise Gökhan Gönül'ün sakatlanmasıyla Ankaragücü'nü tam 9 eksikle yenmiş oldu.
TÜM EKSİKLERE RAĞMEN
Bu oyunculardan Pepe, Babel, Adriano, Lens, Medel ve Gökhan Gönül'ün doğrudan ilk 11 oyuncusu, Gökhan Töre, Roco ve Tolgay Arslan'ın da oyuncu değişikliklerinde ilk tercihler olduğu düşünüldüğünde Beşiktaş'ın aldığı galibiyetin önemi daha net anlaşılıyor. 4-1'lik skorun genç oyuncular Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Fatih Aksoy ve oyun liderliğine soyunan Adem Ljajic'in müthiş performanslarıyla gelmesi de başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere yönetim ve taraftarları fazlasıyla mutlu etti.
GÖREV ADAMI FATİH AKSOY
Yıllardır altyapıdan Necip haricinde oyuncu çıkaramayan Beşiktaş'ın kaderi Fatih ile değiştirebilir. 3 sezondur A takım kadrosunda yer alan Fatih, kupa maçlarında dikkat çekti. Torshavn ile yapılan Avrupa Ligi eleme maçlarında oynayan Fatih; Pepe, Vida gibi isimlerin arkasında forma şansı bulmakta zorlansa da görev alınca oynamaya hazır olduğunu gösteriyor.
ARANAN KAN DORUKHAN TOKÖZ
A.GÜCÜ maçında dikkat çeken bir diğer genç oyuncu Dorukhan'dı. Dorukhan, sürpriz bir şekilde ilk kez 11'de oynadığı Genk deplasmanında da göz doldurmuştu. Hem orta saha hem sağ bek olarak görev yapabilen Dorukhan, Tolgay'ın kadro dışı, Oğuzhan'ın formsuz olduğu dönemde adeta ışıl ışıl parlayan bir genç yetenek olarak ortaya çıktı.
ADI BİLE 'GÜVEN' VERİYOR
Beşiktaş'ın ilk problemi haline gelen santrfor sorununa aranan ilaç Güven Yalçın olacak gibi. 19 yaşındaki golcünün şansı, Negredo'nun gitmesiyle artmaya başlamıştı. Güneş Larin ve Love tercihlerinde ısrar edince kadroya bile giremeyen Güven, 10. haftadaki Rize maçıyla kadroya girip süre almaya başladı. Santrforların yetersizliği tartışılınca şans bulan Güven, Sivasspor maçında beklediği şansı buldu. Beşiktaş maçı 2-1 kaybetse de tek golü Güven'den geldi ve alkışlandı. A.Gücü'ne karşı da bir gol atan Güven'in gol vuruşundaki ustalığı ise en çok konuşulan anlardan biriydi.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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