Son iki maçını kaybederek 7. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş, Süper Lig'in son maçında A.Gücü'nü 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek büyük moral kazandı ve tekrar yükselişe geçti. Pepe, Babel, Adriano, Gökhan Töre, Lens ve Roco'nun sakatlık, Tolgay'ın ise kadro dışı olması sebebiyle Kayseri'ye 7 eksikle giden siyah-beyazlılar, ısınma esnasında da Medel, karşılaşmanın 40. dakikasından sonra ise Gökhan Gönül'ün sakatlanmasıyla Ankaragücü'nü tam 9 eksikle yenmiş oldu.

TÜM EKSİKLERE RAĞMEN



Bu oyunculardan Pepe, Babel, Adriano, Lens, Medel ve Gökhan Gönül'ün doğrudan ilk 11 oyuncusu, Gökhan Töre, Roco ve Tolgay Arslan'ın da oyuncu değişikliklerinde ilk tercihler olduğu düşünüldüğünde Beşiktaş'ın aldığı galibiyetin önemi daha net anlaşılıyor. 4-1'lik skorun genç oyuncular Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Fatih Aksoy ve oyun liderliğine soyunan Adem Ljajic'in müthiş performanslarıyla gelmesi de başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere yönetim ve taraftarları fazlasıyla mutlu etti.



GÖREV ADAMI FATİH AKSOY



Yıllardır altyapıdan Necip haricinde oyuncu çıkaramayan Beşiktaş'ın kaderi Fatih ile değiştirebilir. 3 sezondur A takım kadrosunda yer alan Fatih, kupa maçlarında dikkat çekti. Torshavn ile yapılan Avrupa Ligi eleme maçlarında oynayan Fatih; Pepe, Vida gibi isimlerin arkasında forma şansı bulmakta zorlansa da görev alınca oynamaya hazır olduğunu gösteriyor.

ARANAN KAN DORUKHAN TOKÖZ



A.GÜCÜ maçında dikkat çeken bir diğer genç oyuncu Dorukhan'dı. Dorukhan, sürpriz bir şekilde ilk kez 11'de oynadığı Genk deplasmanında da göz doldurmuştu. Hem orta saha hem sağ bek olarak görev yapabilen Dorukhan, Tolgay'ın kadro dışı, Oğuzhan'ın formsuz olduğu dönemde adeta ışıl ışıl parlayan bir genç yetenek olarak ortaya çıktı.



ADI BİLE 'GÜVEN' VERİYOR



Beşiktaş'ın ilk problemi haline gelen santrfor sorununa aranan ilaç Güven Yalçın olacak gibi. 19 yaşındaki golcünün şansı, Negredo'nun gitmesiyle artmaya başlamıştı. Güneş Larin ve Love tercihlerinde ısrar edince kadroya bile giremeyen Güven, 10. haftadaki Rize maçıyla kadroya girip süre almaya başladı. Santrforların yetersizliği tartışılınca şans bulan Güven, Sivasspor maçında beklediği şansı buldu. Beşiktaş maçı 2-1 kaybetse de tek golü Güven'den geldi ve alkışlandı. A.Gücü'ne karşı da bir gol atan Güven'in gol vuruşundaki ustalığı ise en çok konuşulan anlardan biriydi.