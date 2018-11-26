Beşiktaş'ın 13’üncü hafta kabusu bitti
Beşiktaş, Güneş yönetiminde son 3 sezonda ligin 13. haftalarında gol atamıyordu.
Siyahbeyazlılar önceki akşam 4 gollü zaferle bu istatistiğe son verdi. Mayıs 2017'de 4-0 kazanılan G.Antep maçından bu yana ilk kez bir deplasmandan 3 farklı galibiyetle döndü. Buna rağmen son 9 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş Ankaragücü'nden de gol yedi.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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