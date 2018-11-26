Siyahbeyazlılar önceki akşam 4 gollü zaferle bu istatistiğe son verdi. Mayıs 2017'de 4-0 kazanılan G.Antep maçından bu yana ilk kez bir deplasmandan 3 farklı galibiyetle döndü. Buna rağmen son 9 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş Ankaragücü'nden de gol yedi.