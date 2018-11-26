Beşiktaş'ın 13’üncü hafta kabusu bitti
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'ın 13’üncü hafta kabusu bitti

    Beşiktaş'ın 13’üncü hafta kabusu bitti

    , Güneş yönetiminde son 3 sezonda ligin 13. haftalarında gol atamıyordu.

    Siyahbeyazlılar önceki akşam 4 gollü zaferle bu istatistiğe son verdi. Mayıs 2017'de 4-0 kazanılan G.Antep maçından bu yana ilk kez bir deplasmandan 3 farklı galibiyetle döndü. Buna rağmen son 9 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Ankaragücü'nden de gol yedi.

    1. 26.11.2018
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