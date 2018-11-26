Beşiktaş U14 takımı gol yağdırdı
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    U14 takımı gol yağdırdı

    Beşiktaş U14 takımı gol yağdırdı

    Akademi takımları dün Baltok ile karşılaştı; bir galibiyet, bir mağlubiyet aldı.

    U14 takımı sahasında rakibini 6-1 mağlup ederken goller Abdülmecid (2), Semih (2), Berk Can ve Mert'ten geldi. U16'lar ise 2-1 kaybetti.

    1. 26.11.2018
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