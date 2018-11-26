Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın I Grubu'ndaki rakibi Sarpsborg ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.
Sarpsborg Stadı'nda perşembe günü oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Maçta Lechner yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, Alexander Harkam ve Julian Weinberger ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.
- 26.11.2018 14:32
- Güncelleme: 26.11.2018 15:25
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar!
Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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