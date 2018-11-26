Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    maçını yönetecek

    Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 'ın I Grubu'ndaki rakibi Sarpsborg ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

    Sarpsborg Stadı'nda perşembe günü oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Maçta Lechner yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, Alexander Harkam ve Julian Weinberger ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

    1. 26.11.2018 14:32
    2. Güncelleme: 26.11.2018 15:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN