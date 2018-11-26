Adem Ljajic'ten beklenen patlama!
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'ten beklenen patlama!

    Adem Ljajic'ten beklenen patlama!

    'a Torino’dan gelen Ljajic, beklenen patlamayı maçında yaptı.

    Transferin son gününde alındığı için 5. haftada oynamaya başlayan 27 yaşındaki yıldız, görev aldığı 6 maçta gol ve asistle tanışamamıştı. Performansı eleştirilen Ljajic, A.Gücü maçında adeta şov yaptı. Bir topu direkten dönen Ljajic attığı gol ve Güven'e yaptığı asist ile maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milli maçlarda Karadağ ve Litvanya'ya da iki gol atan Ljajic, formunu A.Gücü karşısında da sürdürdü ve oynadığı son 3 maçta 3 gol attı.


    ADEM'İN KEYFİ YERİNDE

    formasıyla milli karşılaşmalarda gol attıktan sonra 'nü de boş geçmeyen 'in keyfine diyecek yok. Tecrübeli orta saha oyuncusu, arka arkaya gollerle öz güvenini yükseltirken, maç sonrası yanındakilere de "Bu daha başlangıç çok daha iyi olacağım" diyerek iddialı konuştuğu öğrenildi.

    1. 26.11.2018
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