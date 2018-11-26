Transferin son gününde alındığı için 5. haftada oynamaya başlayan 27 yaşındaki yıldız, görev aldığı 6 maçta gol ve asistle tanışamamıştı. Performansı eleştirilen Ljajic, A.Gücü maçında adeta şov yaptı. Bir topu direkten dönen Ljajic attığı gol ve Güven'e yaptığı asist ile maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milli maçlarda Karadağ ve Litvanya'ya da iki gol atan Ljajic, formunu A.Gücü karşısında da sürdürdü ve oynadığı son 3 maçta 3 gol attı.



ADEM'İN KEYFİ YERİNDE



Sırbistan formasıyla milli karşılaşmalarda gol attıktan sonra Ankaragücü'nü de boş geçmeyen Adem Ljajic'in keyfine diyecek yok. Tecrübeli orta saha oyuncusu, arka arkaya gollerle öz güvenini yükseltirken, maç sonrası yanındakilere de "Bu daha başlangıç çok daha iyi olacağım" diyerek iddialı konuştuğu öğrenildi.