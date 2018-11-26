Adem Ljajic'ten beklenen patlama!
Beşiktaş'a Torino’dan gelen Ljajic, beklenen patlamayı Ankaragücü maçında yaptı.
Transferin son gününde alındığı için 5. haftada oynamaya başlayan 27 yaşındaki yıldız, görev aldığı 6 maçta gol ve asistle tanışamamıştı. Performansı eleştirilen Ljajic, A.Gücü maçında adeta şov yaptı. Bir topu direkten dönen Ljajic attığı gol ve Güven'e yaptığı asist ile maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milli maçlarda Karadağ ve Litvanya'ya da iki gol atan Ljajic, formunu A.Gücü karşısında da sürdürdü ve oynadığı son 3 maçta 3 gol attı.
ADEM'İN KEYFİ YERİNDE
Sırbistan formasıyla milli karşılaşmalarda gol attıktan sonra Ankaragücü'nü de boş geçmeyen Adem Ljajic'in keyfine diyecek yok. Tecrübeli orta saha oyuncusu, arka arkaya gollerle öz güvenini yükseltirken, maç sonrası yanındakilere de "Bu daha başlangıç çok daha iyi olacağım" diyerek iddialı konuştuğu öğrenildi.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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