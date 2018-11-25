Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına Video Hakem Uygulaması damga vurdu.
Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına Video Hakem Uygulaması damga vurdu. Beşiktaş'ın 17. dakikada Quaresma ile kullandığı serbest vuruşla Vida'nın kafası Kara Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. Ardından VAR hakemi Barış Şimşek'in uyarısıyla gol iptal edildi. Maçın hakemi Mete Kalkavan pozisyonun tekrarını izlemeye gerek duymadı. Müsabanın 60. dakikasında bu kez Ankaragücü'nden Bifouma ağları havalandırdı. Fakat gol öncesi Ankaragücü yarı sahasında Beşiktaşlı Güven Yalçın'a faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Hakem Mete Kalkavan, gelen uyarıyı dikkate alıp VAR'dan pozisyonu izleyip, kararını değiştirdi.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
Vida ve Bifouma'nın golleri VAR'a takıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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