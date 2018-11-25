Vida ve Bifouma'nın golleri VAR'a takıldı! – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ve 'nın golleri VAR'a takıldı!

    <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a> ve <a href="/index/bifouma?id=1d59ed83-cfb8-498f-8f36-e0c798a0b2f6" class="" rel="tag">Bifouma</a>'nın golleri VAR'a takıldı!

    Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına Video Hakem Uygulaması damga vurdu.

    Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına Video Hakem Uygulaması damga vurdu. Beşiktaş'ın 17. dakikada Quaresma ile kullandığı serbest vuruşla 'nın kafası 'ı 1-0 öne geçirdi. Ardından VAR hakemi 'in uyarısıyla iptal edildi. Maçın hakemi pozisyonun tekrarını izlemeye gerek duymadı. Müsabanın 60. dakikasında bu kez Ankaragücü'nden ağları havalandırdı. Fakat öncesi Ankaragücü yarı sahasında Beşiktaşlı Güven Yalçın'a faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Hakem , gelen uyarıyı dikkate alıp VAR'dan pozisyonu izleyip, kararını değiştirdi.

    1. 25.11.2018
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