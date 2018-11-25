Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Beşiktaş - Galatasaray derbisi! – Fotomaç – 25 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Tahincioğlu 'nde - derbisi!

    Tahincioğlu <a href="/index/basketbol-ligi?id=63766174-286d-400c-ba87-ede9bd1f921c" class="" rel="tag">Basketbol Ligi</a>'nde <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> derbisi!

    Tahincioğlu 'nde , bugün 'ı konuk ediyor.

    Ligi'nde , bugün G.Saray'ı konuk ediyor. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak. İlk 7 haftada 'ın 4 galibiyeti, 3 mağlubiyeti bulunuyor. G.Saray'ın ise 2 galibiyeti, 4 yenilgisi ve 1 maç eksiği bulunuyor.

    1. 25.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tahincioğlu 'nde - derbisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN