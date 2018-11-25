Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Beşiktaş - Galatasaray derbisi!
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, bugün Galatasaray'ı konuk ediyor.
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, bugün G.Saray'ı konuk ediyor. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak. İlk 7 haftada Beşiktaş'ın 4 galibiyeti, 3 mağlubiyeti bulunuyor. G.Saray'ın ise 2 galibiyeti, 4 yenilgisi ve 1 maç eksiği bulunuyor.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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