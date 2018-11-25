Serdal Adalı, Hüseyin Mican ve Melih Aydoğdu Şehmus Günaydın ziyaret etti – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , ve Şehmus Günaydın ziyaret etti

    Serdal Adalı, Hüseyin Mican ve Melih Aydoğdu Şehmus Günaydın ziyaret etti

    Beşiktaşlı yöneticiler, 'ı ziyaret etti. İkinci Başkanı , yöneticiler ce ile Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Fatih Yüce; Vali Günaydıh'ı makamında ziyaret etti.

    Beşiktaşlı yöneticiler, 'ı ziyaret etti. İkinci Başkanı , yöneticiler ce ile Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Fatih Yüce; Vali Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Siyah-beyazlı yöneticiler, Kayseri Valisi Günaydın'a forma hediye etti.

    1. 25.11.2018
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