Serdal Adalı, Hüseyin Mican ve Melih Aydoğdu Şehmus Günaydın ziyaret etti
Beşiktaşlı yöneticiler, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. İkinci Başkanı Serdal Adalı, yöneticiler Hüseyin Mican ce Melih Aydoğdu ile Kayseri Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Fatih Yüce; Vali Günaydıh'ı makamında ziyaret etti.
Beşiktaşlı yöneticiler, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. İkinci Başkanı Serdal Adalı, yöneticiler Hüseyin Mican ce Melih Aydoğdu ile Kayseri Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Fatih Yüce; Vali Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Siyah-beyazlı yöneticiler, Kayseri Valisi Günaydın'a forma hediye etti.
- 25.11.2018
-
Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
-
Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
-
Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
Serdal Adalı, Hüseyin Mican ve Melih Aydoğdu Şehmus Günaydın ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.