Şenol Güneş’e Öğretmenler Günü kutlaması
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı ve futbolcular, geçmiş yıllarda öğretmenlik ypan teknik direktör Şenol Güneş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı ve futbolcular, geçmiş yıllarda öğretmenlik ypan teknik direktör Şenol Güneş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı öncesinde konakladıkları otelde Şenol Güneş'e çiçek verdiler. Ayrıca antrenörler Şeref Çiçek, Guti Hernandez, İlhan Mansız, Marjan Mirmiç ve analiz uzmanı Eren Şafak 'a da çiçek takdim edildi. Ardından teknik heyet ve futbolcular birlikte pasta kestiler.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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