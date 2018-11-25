Şenol Güneş’e Öğretmenler Günü kutlaması – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    ’e Öğretmenler Günü kutlaması

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>’e Öğretmenler Günü kutlaması

    Beşiktaşlı yönetici ve futbolcular, geçmiş yıllarda öğretmenlik ypan 'in 'nü kutladı.

    Beşiktaşlı yönetici ve futbolcular, geçmiş yıllarda öğretmenlik ypan 'in 'nü kutladı. Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı öncesinde konakladıkları otelde 'e çiçek verdiler. Ayrıca antrenörler Şeref Çiçek, Guti Hernandez, , Marjan Mirmiç ve analiz uzmanı Eren Şafak 'a da çiçek takdim edildi. Ardından teknik heyet ve futbolcular birlikte pasta kestiler.

    1. 25.11.2018
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