MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-4 Beşiktaş | MAÇIN GENİŞ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazadı. Deplasmanda 5 maçtır kazanmayan siyah beyazlı ekip Ankaragücü karşısında galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Beşiktaş bu sonuçla puanını 21'e yükselterek 5. sıraya yükseldi.

Beşiktaş'ın golleri 23.dakikada Ljajic, 27.dakikada Mustafa Pektemek, 44.dakikada Güven Yalçın, 88.dakikada ise Oğuzhan Özyakup'tan geldi. Ankaragücü'nün tek golü ise Mustafa El Kabir'den geldi.

Sosyal medyanın Adem Ljajic tepkileri!

MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Kubilay'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Kenan'ın gelişine vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı.



12. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic doğduran kaleye vurdu, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



13. dakikada ceza sahasına açılan ortada Karius topu elinden kaçırdı, topu önünde bulan El Kabir pasını Kubilay'a çıkardı. Kubilay'ın ceza sahası dışından vuruşunda top auta gitti.



17. dakikada sol kanattan Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Vida, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem Mete Kalkavan pozisyonu ofsayt nedeniyle geçerli saymadı.



24. dakikada ceza sahası içerisinde Ljajic'in topuyla buluşan Mustafa, topu tekrar Ljajic'e aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1



27. dakikada sağ kanatta çizgiye kadar inen Dorukhan'ın ortasında arka direkte Mustafa, topu filelere gönderdi. 0-2



34. dakikada ceza sahasına atılan topla sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in vuruşunda kaleci Karius topu kornere çeldi.



37. dakikada ceza sahasına açılan ortada topla buluşan El Kabir sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.



44. dakikada Dorukhan'ın ara pasıyla topla buluşan Güven'in kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu.



Karşılaşmanın ilk devresi Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

60. dakikada kendi yarı alanından paslarla çıkan MKE Ankaragücü'nde topu taşıyan Kubilay Kanatsızkuş'un ara pasına koşu yapan Bifouma'nın ceza alanına girer girmez kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. İtirazlar üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitti. Hakem, VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde Güven Yalçın'a yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

71. dakikada Bifouma'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen El Kabir'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

73. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic ara pasında savunmanın arkasına sarkan Güven Yalçın, kaleciyle karşı karşı pozisyonda yaptığı vuruşta top kale direğinin dibinden auta gitti.

77. dakikada Beşiktaş atağında ceza alanında topla buluşan Ljajic, çizgiye inerek pasını altıpas önünde müsait pozisyonda bulunan Hutchinson'a çıkardı. Hutchinson'un gelişine kaleye gönderdiği şuttu kaleci Korcan Çelikay, topu çelmeyi başardı. Dönen topu tamamlamaya çalışan Vida'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

83. dakikada kazanılan korneri paslaşarak kullanan Beşiktaş'ta Caner Erkin'in ortasına altıpas içerisinde müsait pozisyonda Mustafa Pektemek kafa vurdu, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

86. dakikada Beşiktaş yarı alanından Hutchinson'dan topu kapan Cerci, topu savunmanın arkasına koşu yapan El Kabir'e çıkardı. Sağ çaprazdan ceza alınan giren El Kabir'in dar açıdan kaleye gönderdiği sert topta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

88. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-4

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 galibiyetiyle sona erdi.

Ankaragücü Beşiktaş maçında kareler

ANKARAGÜCÜ TARAFTARI, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Sabah erken saatlerden itibaren otobüslerle Kayseri'ye gelen binlerce MKE Ankaragücü taraftarı, kendilerine ayrılan tribünleri doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi. Konuk ekip Beşiktaş'ın taraftarı da kendilerin ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce açıklanan Osmanlı Stadı'nın zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildiği için MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındığını duyurmuştu.