Corinthians, Beşiktaş'tan Vagner Love'a talip
Beşiktaş ile 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Love için talip çıktı.
Beşiktaş ile 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Love için talip çıktı. Daha önce ismi ülkesinde Flamengo ve Santos ile anılan Brezilyalı futbolcunun Corinthians'a transfer olacağı iddia edildi. FOX Sports yorumcusu Mano, 34 yaşındaki oyuncunun Corinthians'a imza atacağını ileri sürdü.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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