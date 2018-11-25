Beşiktaş ile 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Love için talip çıktı. Daha önce ismi ülkesinde Flamengo ve Santos ile anılan Brezilyalı futbolcunun Corinthians'a transfer olacağı iddia edildi. FOX Sports yorumcusu Mano, 34 yaşındaki oyuncunun Corinthians'a imza atacağını ileri sürdü.