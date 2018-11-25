Corinthians, Beşiktaş'tan Vagner Love'a talip – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    , 'tan Vagner Love'a talip

    <a href="/index/corinthians?id=0baa3850-0e35-40c4-adb8-51f87e32bb9b" class="" rel="tag">Corinthians</a>, <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan Vagner Love'a talip

    ile 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Love için talip çıktı.

    ile 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Love için talip çıktı. Daha önce ismi ülkesinde Flamengo ve Santos ile anılan Brezilyalı futbolcunun 'a transfer olacağı iddia edildi. FOX Sports yorumcusu Mano, 34 yaşındaki oyuncunun 'a imza atacağını ileri sürdü.

    1. 25.11.2018
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