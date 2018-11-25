Beşiktaşlılar takımlarını Kayseri'de yalnız bırakmadı!
Siyah-beyazlılar, 1 gün önce Kayseri’de oynanacağı açıklanan maçta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.
Osmanlı Stadı'ndaki elverişşiz zemin nedeniyle önceki gün Ankara'dan Kayseri'ye alınan maça Beşiktaş taraftarları büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bin 600 biletin tamamına yakınını satın alan siyah-beyazlılar, Kadir Has Stadı'ndaki yerlerini de doldurdu. Özel araçları, uçak ve otobüslerle Kayseri'ye gelen taraftarlar, 90 dakika boyunca da takımlarına büyük destek verdi. Başlangıç düdüğünden itibaren tezahüratlarıyla Kayseri'yi inleten Beşiktaşlılar, karşılaşma boyunca da takımlarına itici güç oldu. Maç öncesi olduğu gibi bitiş düdüğünün ardından da takımlarını tribünlere çağıran taraftarlar, uzun süre "Şampiyon" tezahüratında bulundu. Bu arada bir Ankaragücü taraftarları, karşılaşmanın ikinci yarısında kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi tribündeki yapılan Ankaragücü taraftarı, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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