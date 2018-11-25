Beşiktaşlılar takımlarını Kayseri'de yalnız bırakmadı! – Fotomaç – 25 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Beşiktaşlılar takımlarını 'de yalnız bırakmadı!

    Beşiktaşlılar takımlarını Kayseri'de yalnız bırakmadı!

    Siyah-beyazlılar, 1 gün önce ’de oynanacağı açıklanan maçta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

    Osmanlı Stadı'ndaki elverişşiz zemin nedeniyle önceki gün 'dan 'ye alınan maça taraftarları büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bin 600 biletin tamamına yakınını satın alan siyah-beyazlılar, Stadı'ndaki yerlerini de doldurdu. Özel araçları, uçak ve otobüslerle Kayseri'ye gelen taraftarlar, 90 dakika boyunca da takımlarına büyük destek verdi. Başlangıç düdüğünden itibaren tezahüratlarıyla Kayseri'yi inleten Beşiktaşlılar, karşılaşma boyunca da takımlarına itici güç oldu. Maç öncesi olduğu gibi bitiş düdüğünün ardından da takımlarını tribünlere çağıran taraftarlar, uzun süre "Şampiyon" tezahüratında bulundu. Bu arada bir Ankaragücü taraftarları, karşılaşmanın ikinci yarısında kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi tribündeki yapılan Ankaragücü taraftarı, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

    1. 25.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaşlılar takımlarını Kayseri'de yalnız bırakmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN