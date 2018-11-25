Osmanlı Stadı'ndaki elverişşiz zemin nedeniyle önceki gün Ankara'dan Kayseri'ye alınan maça Beşiktaş taraftarları büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bin 600 biletin tamamına yakınını satın alan siyah-beyazlılar, Kadir Has Stadı'ndaki yerlerini de doldurdu. Özel araçları, uçak ve otobüslerle Kayseri'ye gelen taraftarlar, 90 dakika boyunca da takımlarına büyük destek verdi. Başlangıç düdüğünden itibaren tezahüratlarıyla Kayseri'yi inleten Beşiktaşlılar, karşılaşma boyunca da takımlarına itici güç oldu. Maç öncesi olduğu gibi bitiş düdüğünün ardından da takımlarını tribünlere çağıran taraftarlar, uzun süre "Şampiyon" tezahüratında bulundu. Bu arada bir Ankaragücü taraftarları, karşılaşmanın ikinci yarısında kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi tribündeki yapılan Ankaragücü taraftarı, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.