Beşiktaşlı Ryan Babel, Vida'nın golüne isyan etti!
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Babel, Vida'nın golünün uzun incelemeler sonrası VAR kararıyla iptal edilmesini ardından Ljajic'in golü sonrası gönderme yaptı.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Babel, Vida'nın golünün uzun incelemeler sonrası VAR kararıyla iptal edilmesini ardından Ljajic'in golü sonrası gönderme yaptı. Babel, "Harika gol. Bakalım bu golde de ofsayt olduğunu görmek için 30 dakikaya ihtiyaçları var mı?" ifadelerine yer verdi.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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