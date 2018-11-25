Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Babel, Vida'nın golünün uzun incelemeler sonrası VAR kararıyla iptal edilmesini ardından Ljajic'in golü sonrası gönderme yaptı. Babel, "Harika gol. Bakalım bu golde de ofsayt olduğunu görmek için 30 dakikaya ihtiyaçları var mı?" ifadelerine yer verdi.