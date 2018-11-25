Beşiktaşlı Ryan Babel, Vida'nın golüne isyan etti! – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Beşiktaşlı , 'nın golüne isyan etti!

    Beşiktaşlı <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>, <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a>'nın golüne isyan etti!

    Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Babel, 'nın golünün uzun incelemeler sonrası VAR kararıyla iptal edilmesini ardından Ljajic'in golü sonrası gönderme yaptı.

    Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Babel, 'nın golünün uzun incelemeler sonrası VAR kararıyla iptal edilmesini ardından Ljajic'in golü sonrası gönderme yaptı. Babel, "Harika gol. Bakalım bu golde de ofsayt olduğunu görmek için 30 dakikaya ihtiyaçları var mı?" ifadelerine yer verdi.

    1. 25.11.2018
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