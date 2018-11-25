Beşiktaş'ın yeni muhteşem üçlüsü: Ljajic, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın... – Fotomaç – 25 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'ın yeni muhteşem üçlüsü: Ljajic, ve ...

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın yeni muhteşem üçlüsü: Ljajic, <a href="/index/mustafa-pektemek?id=eb62e5b3-c652-418b-8c15-5f2558e69d26" class="" rel="tag">Mustafa Pektemek</a> ve <a href="/index/guven-yalcin?id=2141f51f-aa6e-4c1f-8874-0838687492ac" class="" rel="tag">Güven Yalçın</a>...

    Ankaragücü karşısında dün ’ı zafere uçuran bu 3 oyuncu, yalnızca golleriyle değil asist ve futbollarıyla da geceye damga vurdu

    'in 13. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan 'ta gecenin adamları Adem Ljajic, ve 'dı... Bu 3 oyuncu, hem attıkları goller hem asistleri hem de futbollarıyla tam puan aldı. 'ı zafere uçuran isimlerden Ljajic, perdeyi açan oyuncuydu. Frikikte direğe takılan Sırp futbolcu, 23. dakikada Mustafa'nın asistinde fileleri havalandırdı. 27'de bu kez Mustafa, Güven'in pasında ağları sarsarken, 44'te asisti yapan Ljajic, golü atan ise Güven'di. Ljajic, siyahbeyazlı formayla 10. resmi maçında ilk gol sevincini yaşadı. Bu sezon 'de 3. kez ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki Güven de geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine forma giydiği karşılaşmada gol atmayı başardı. 11'de başladığı iki maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Güven, bir de asist yaptı.

    1. 25.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın yeni muhteşem üçlüsü: Ljajic, ve ... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN