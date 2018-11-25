Beşiktaş'ın yeni muhteşem üçlüsü: Ljajic, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın...
Ankaragücü karşısında dün Kara Kartal’ı zafere uçuran bu 3 oyuncu, yalnızca golleriyle değil asist ve futbollarıyla da geceye damga vurdu
Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta gecenin adamları Adem Ljajic, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'dı... Bu 3 oyuncu, hem attıkları goller hem asistleri hem de futbollarıyla tam puan aldı. Kara Kartal'ı zafere uçuran isimlerden Ljajic, perdeyi açan oyuncuydu. Frikikte direğe takılan Sırp futbolcu, 23. dakikada Mustafa'nın asistinde fileleri havalandırdı. 27'de bu kez Mustafa, Güven'in pasında ağları sarsarken, 44'te asisti yapan Ljajic, golü atan ise Güven'di. Ljajic, siyahbeyazlı formayla 10. resmi maçında ilk gol sevincini yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de 3. kez ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki Güven de geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine forma giydiği karşılaşmada gol atmayı başardı. 11'de başladığı iki maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Güven, bir de asist yaptı.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
Beşiktaş'ın yeni muhteşem üçlüsü: Ljajic, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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