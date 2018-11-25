Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta gecenin adamları Adem Ljajic, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'dı... Bu 3 oyuncu, hem attıkları goller hem asistleri hem de futbollarıyla tam puan aldı. Kara Kartal'ı zafere uçuran isimlerden Ljajic, perdeyi açan oyuncuydu. Frikikte direğe takılan Sırp futbolcu, 23. dakikada Mustafa'nın asistinde fileleri havalandırdı. 27'de bu kez Mustafa, Güven'in pasında ağları sarsarken, 44'te asisti yapan Ljajic, golü atan ise Güven'di. Ljajic, siyahbeyazlı formayla 10. resmi maçında ilk gol sevincini yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de 3. kez ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki Güven de geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine forma giydiği karşılaşmada gol atmayı başardı. 11'de başladığı iki maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Güven, bir de asist yaptı.