Beşiktaş, Ankaragücü'nün 4 golle geçti!
Milli araya kötü giren siyah-beyazlılar, rakibini 4-1’le farklı yendi. Ligdeki 2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Kartal, derbi için moral depoladı
Ankaragücü deplasmanına birçok eksikle giden Beşiktaş, hem moral kazandı hem de 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligdeki son iki maçında Başakşehir ve Sivasspor'a yenilerek milli araya giren Kara Kartal, Avrupa'da da Genk ile 1-1 berabere kalarak son 3 maçta galibiyet yüzü görememişti. Ankaragücü'nün maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı'nın bozuk zemini nedeniyle müsabakanın Kayseri'ye alınması kafalarda, "Konsantrasyon sorunu yaşanır mı?" sorusunu getirse de siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmadan alnının akıyla çıkmasını başardı.
DEPLASMAN FOBİSİNİ BİTİRDİ
Beşiktaş, bu sezon çıktığı Süper Lig'de deplasmanda yaptığı 6 maçtan sadece birini kazanmış, 2'sini kaybedip, 3'ünde berabere kalmıştı. Ankaragücü deplasmanından başarılı bir sonuçla ayrılan siyah- beyazlılar, böylelikle deplasman fobisini de sona erdirdi. Beşiktaş, haftaya evinde yapacağı G.Saray derbisine hem attığı goller hem de göze hoş gelen futboluyla oldukça moralli çıkacak. G.Saray'la aradaki farkı 3'e indiren Kartal, haftaya rakibini yakalayabilir.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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