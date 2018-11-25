Ankaragücü deplasmanına birçok eksikle giden Beşiktaş, hem moral kazandı hem de 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligdeki son iki maçında Başakşehir ve Sivasspor'a yenilerek milli araya giren Kara Kartal, Avrupa'da da Genk ile 1-1 berabere kalarak son 3 maçta galibiyet yüzü görememişti. Ankaragücü'nün maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı'nın bozuk zemini nedeniyle müsabakanın Kayseri'ye alınması kafalarda, "Konsantrasyon sorunu yaşanır mı?" sorusunu getirse de siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmadan alnının akıyla çıkmasını başardı.



DEPLASMAN FOBİSİNİ BİTİRDİ

Beşiktaş, bu sezon çıktığı Süper Lig'de deplasmanda yaptığı 6 maçtan sadece birini kazanmış, 2'sini kaybedip, 3'ünde berabere kalmıştı. Ankaragücü deplasmanından başarılı bir sonuçla ayrılan siyah- beyazlılar, böylelikle deplasman fobisini de sona erdirdi. Beşiktaş, haftaya evinde yapacağı G.Saray derbisine hem attığı goller hem de göze hoş gelen futboluyla oldukça moralli çıkacak. G.Saray'la aradaki farkı 3'e indiren Kartal, haftaya rakibini yakalayabilir.