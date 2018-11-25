Beşiktaş, Ankaragücü'nün 4 golle geçti! – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    , Ankaragücü'nün 4 golle geçti!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, Ankaragücü'nün 4 golle geçti!

    Milli araya kötü giren siyah-beyazlılar, rakibini 4-1’le farklı yendi. Ligdeki 2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren , derbi için moral depoladı

    Ankaragücü deplasmanına birçok eksikle giden , hem moral kazandı hem de 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligdeki son iki maçında ve 'a yenilerek milli araya giren Kara , Avrupa'da da Genk ile 1-1 berabere kalarak son 3 maçta galibiyet yüzü görememişti. Ankaragücü'nün maçlarını yaptığı Osmanlı Stadı'nın bozuk zemini nedeniyle müsabakanın 'ye alınması kafalarda, "Konsantrasyon sorunu yaşanır mı?" sorusunu getirse de siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmadan alnının akıyla çıkmasını başardı.

    DEPLASMAN FOBİSİNİ BİTİRDİ
    , bu sezon çıktığı 'de deplasmanda yaptığı 6 maçtan sadece birini kazanmış, 2'sini kaybedip, 3'ünde berabere kalmıştı. Ankaragücü deplasmanından başarılı bir sonuçla ayrılan siyah- beyazlılar, böylelikle deplasman fobisini de sona erdirdi. Beşiktaş, haftaya evinde yapacağı G.Saray derbisine hem attığı goller hem de göze hoş gelen futboluyla oldukça moralli çıkacak. G.Saray'la aradaki farkı 3'e indiren , haftaya rakibini yakalayabilir.

    1. 25.11.2018
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