Ankara polisi işi sıkı tuttu
Kayseri'de oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi işi sıkı tutan güvenlik güçleri, çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirdi.
Kayseri'de oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi işi sıkı tutan güvenlik güçleri, çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirdi. Ankara polisi, karşılaşmaya giden otobüs ve özel araçlara denetleme yaptı. Yapılan aramalarda bulunan delici ve kesici aletlere el konulurken, bunları taşıyanlar hakkında da işlem yapıldı. Kayseri'ye gitmelerine izin verilmeyen bu isimler, Ankara'da gözaltına alındı. Ankara polisiyle iletişim halinde olan Kayseri Emniyet Müdürlüğü de şehrin girişçıkış noktalarında önlem aldı. Ayrıca Kadir Has Stadı'na girişte her iki takımın taraftarları da detaylı şekilde aranarak, tribünlere alındı.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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