Ankara polisi işi sıkı tuttu – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    polisi işi sıkı tuttu

    <a href="/index/ankara?id=d59b8419-a036-4339-8aaa-a663cbc592c6" class="" rel="tag">Ankara</a> polisi işi sıkı tuttu

    'de oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi işi sıkı tutan güvenlik güçleri, çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirdi.

    'de oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi işi sıkı tutan güvenlik güçleri, çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirdi. polisi, karşılaşmaya giden otobüs ve özel araçlara denetleme yaptı. Yapılan aramalarda bulunan delici ve kesici aletlere el konulurken, bunları taşıyanlar hakkında da işlem yapıldı. 'ye gitmelerine izin verilmeyen bu isimler, 'da gözaltına alındı. Ankara polisiyle iletişim halinde olan Kayseri Emniyet Müdürlüğü de şehrin girişçıkış noktalarında önlem aldı. Ayrıca Stadı'na girişte her iki takımın taraftarları da detaylı şekilde aranarak, tribünlere alındı.

    1. 25.11.2018
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