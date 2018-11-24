Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında Ankaragücü ile karşılaştı.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Ryan Babel, oyunun sürekli durmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hollandalı oyuncu, yaptığı paylaşımda "Şimdiden 12 dakika uzatma" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Öte yandan Ryan Babel, Vida'nın golünün uzun incelemeler sonrası VAR kararıyla iptal edilmesini ardından Ljajic'in golü sonrası gönderme yaptı.



Babel, "Harika gol. Bakalım bu golde de ofsayt olduğunu görmek için 30 dakikaya ihtiyaçları var mı?" ifadelerini kullandı.