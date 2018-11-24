Ryan Babel'den VAR tepkisi!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi’nin 13. haftasında Ankaragücü ile karşılaştı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında Ankaragücü ile karşılaştı.
Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Ryan Babel, oyunun sürekli durmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Hollandalı oyuncu, yaptığı paylaşımda "Şimdiden 12 dakika uzatma" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Öte yandan Ryan Babel, Vida'nın golünün uzun incelemeler sonrası VAR kararıyla iptal edilmesini ardından Ljajic'in golü sonrası gönderme yaptı.
Babel, "Harika gol. Bakalım bu golde de ofsayt olduğunu görmek için 30 dakikaya ihtiyaçları var mı?" ifadelerini kullandı.
- 24.11.2018 21:15
- Güncelleme: 24.11.2018 21:20
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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