Güven Yalçın: "Tarz gol sevinçlerini seviyorum"
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Ankaragücü karşısında 1 gol atan genç yıldız Güven Yalçın gol sonrasında yaptığı sevinç için önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ben bu tarz gol sevinçlerini seviyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yükselen genç yıldız adayı Güven Yalçın, 4-1 kazandıkları ve ağları sarstığı Ankaragücü maçının ardından konuştu.
Karşılaşmayı değerlendiren genç oyuncu, "Maça iyi başladık, gol attık, sayılmadı. Devam ettik ve güzeller goller attı. Takım oyunu oynadık. Uzun zamandır böyle iyi oynamıyorduk, inşallah böyle devam eder" dedi.
Gol sonrasında yaptığı sevinç için de konuşan Güven, "Ben bu tarz gol sevinçlerini seviyorum" ifadelerini kullandı.
- 24.11.2018 22:23
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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