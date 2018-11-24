Güven Yalçın: "Tarz gol sevinçlerini seviyorum"

Beşiktaş'ın yükselen genç yıldız adayı Güven Yalçın, 4-1 kazandıkları ve ağları sarstığı Ankaragücü maçının ardından konuştu.



Karşılaşmayı değerlendiren genç oyuncu, "Maça iyi başladık, gol attık, sayılmadı. Devam ettik ve güzeller goller attı. Takım oyunu oynadık. Uzun zamandır böyle iyi oynamıyorduk, inşallah böyle devam eder" dedi.



Gol sonrasında yaptığı sevinç için de konuşan Güven, "Ben bu tarz gol sevinçlerini seviyorum" ifadelerini kullandı.