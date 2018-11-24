Güneş’ten tatlı sert

Beşiktaş'ta tüm gözler bugün oynanacak Ankaragücü maçına çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in zorlu maç öncesinde üzerinde durduğu üç hayati konu daha var. Bu sezon deplasmanda yeteri kadar puan kaybettiklerine inanan tecrübeli teknik adam, F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenen ve oldukça başarılı bir sezon geçiren A.Gücü karşısında bu hataları yapmamasını istiyor.



Galip duruma geçsek de maçı aldık demeyin. Çünkü bu sezon bu konuda çok acı çektik. Daha fazla acı çekmeyelim.

Yetenekli oyunculara karşı sıkıntı yaşıyoruz. El Kabir ve Bifouma'ya karşı dikkatli olmak zorundayız.

Bireysel hata yapmayalım. Thiago Pinto'nun çıkışlarına dikkat edelim.

10 NUMARA LJAJİC'TE

Milli arada 10 futbolcusundan yoksun çalışan Şenol Güneş, Ankaragücü maçı için milli takımdan dönen oyuncularla çalışmaya başladı. Güneş, zorlu deplasmanda orta alanda pas oyununa dönmeyi planlıyor. Bu yüzden milli maçlarda iyi bir performans ortaya koyan Ljajic'ten Ankara deplasmanında çok daha fazla sorumluluk almasını istedi. Sırp oyuncuya takımın liderinin kendisi olduğunu ve her durumda takım arkadaşlarından top istemesini talep etti.