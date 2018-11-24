Dolmabahçe derbiye hazır – Fotomaç – 24 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Dolmabahçe derbiye hazır

    Dolmabahçe derbiye hazır
    Shakira konserinden sonra bir türlü hayata dönemeyen 'a, 20 günlük ara iyi geldi. Bugün , sonra da Norveç deplasmanına çıkacak , ardından 'ı sahasında ağırlayacak. Vodafone Park'ın zemininin derbiye yetişeceği ve maçın mükemmele yakın bir zeminde oynanacağı ifade edildi.
    1. 24.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dolmabahçe derbiye hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN