Siyah-beyazlılarda, Babel’den sonra Pepe de milli takımdan sakat döndü. Sağ arka adalesinde yırtık çıkan Portekizli, Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
Beşiktaş’ta Pepe şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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