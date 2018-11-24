Beşiktaş’ta Pepe şoku!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    ’ta şoku!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’ta <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> şoku!

    Siyah-beyazlılarda, ’den sonra de milli takımdan sakat döndü. Sağ arka adalesinde yırtık çıkan Portekizli, Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

    'ta sakatlar kervanına de katıldı. milli maçında sakatlanan ve adalesinde ödem ve yırtık tespit edilen 'in ardından, Portekiz Milli Takımı'nda yer alan 'nin sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edildiğini açıkladı. Portekiz Milli Takımı'nın Polonya ile oynadığı Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edildiği bildirildi. Bugün Ankargücü ile oynanacak maçta forma giyemeyecek olan ve 'a dönen Pepe'nin tedavisine başlandığı belirtildi.
    1. 24.11.2018
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